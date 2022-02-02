لماذا أعادت بريطانيا احتجاز "اللص الوسيم"؟

المصدر: البيان

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مجدداً.. أعادت الشرطة البريطانية احتجاز اللص المدان جوناثان كاهيل، بعد حملة أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، على أمل إعادته إلى السجن، بسبب انتهاكه للإفراج المشروط عنه.

ووفق راسائل إعلام بريطانية، استقطبت حملة الشرطة أكثر من 95 ألف تعليق، معظمها من نساء عرضن المساعدة في العثور عليه، من أجل أسباب مختلفة تماما، وفي الدرجة الأولى وسامته، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتساءلت شرطة "ويست يوركشاير" خلال الحملة "هل يمكنكم مساعدتنا في تحديد مكان جوناثان كاهيل؟"، وتلقت بعض الردود التي بدى أنها منجذبة إلى "العيون الزرقاء للرجل البالغ من العمر 37 عاما، والفك المنحوت، والنظرة الثاقبة، وطوله البالغ 6 أقدام (183 سم).