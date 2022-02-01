حريق مهول يلتهم منازل بسكانها في الجزائر

المصدر: البيان

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التهم حريقا عدد من المنازل بسكانها في دائرة عيم ولمان ولاية سطيف شرق الجزائر وتسيي في حصيلة مؤقتة في وفاة 8 اشخاص بينهم طفلين

وحسب بيان الحماية المدنية فقد "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على إثر انفجار غاز المدينة بمنزل تبعه انتشار حريق في نحو 4منازل مجاورة، بالمكان المسمى تجزئة لعمماشة حي 583 مسكن، بلدية عين ولمان". فيما اكدت مصادر أخرى ان الانفجار والحريق وقعا بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف. .

وأضاف نفس البيان أن الحصيلة ارتفعت إلى 08 وفيات محترقين (03 نساء، رجلين، 03 أطفال) ومصابين اثنين بجروح.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي، النقيب أحمد لعمامرة، لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الانفجار المتبوع بحريق طال في البداية منزلا فرديا به محل لتخزين مواد التجميل ثم انتشرت ألسنة اللهب إلى 4 منازل مجاورة بسبب شدة الرياح.