مصر.. الحكم بإعدام أب وابنه لقتلهم سائقاً

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بإعدام أب وابنه بعد أخذ الرأي الشرعي، والسجن لعدد من المتهمين في قضية قتل سائق وإصابة 5 آخرين.

كما حكمت المحكمة بالسجن لمتهمين 3 سنوات، و4 آخرين خمس سنوات، و3 آخرين بالمؤبد في القضية نفسها، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

وتعود أحداث القضية والمتهم فيه 11 شخصاً، بقتل "المرسى. ك"، فلاح، والمقيم بعزبة البلاسى مركز المنزلة، والشروع فى قتل 5 آخرين، إلى 5 يوليو 2020 و6 يوليو 2020، حينما قتل المتهمون المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وجهزوا 2 بندقية.

وقام المتهم الأول والثاني بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم أثناء تواجدهم في السيارة، مما تسبب في قتل المجني عليه والشروع في قتل آخرين.