نجم يوتيوب صيني يبتكر شاحناً عملاقاً على عجلات

المصدر: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ابتكر نجم "يوتيوب" الصيني، هاندي غنغ، أداة للشحن بقوة تيار 27 مليون ميلي أمبير في الساعة بعد اكتشافه أن أدوات الشحن المحمولة لا توفر ما يكفي من الطاقة، ويمكن للجهاز الذي ابتكره شحن ألوف الهواتف، وتشغيل أجهزة منزلية مثل الغسالات، وإن كان حجمه غير مناسب للحمل في الجيب.

وافاد موقع "تيك سبوت"، أن الهيكل الذي صنعه الشاب لجهاز الشحن تبلغ أبعاده 175 سنتمتراً و118 سنتمتراً، ما يجعله غير مناسب للنقل بالمعنى التقليدي، لكنه أضاف عجلات على الأقل لجعله قابلاً للنقل.

ويظهر في الفيديو المنشور على موقع "تيك سبوت" الشاب الصيني منكباً على مشروعه المصنوع منزلياً، حيث تبدو الطاقة بمعظمها وقد تم توفيرها من خلال نوع حزم البطاريات الضخمة المسطحة نفسها التي يمكن العثور عليها في السيارة الكهربائية. ويقول غنغ إن سعة 27 مليون ميلي أمبير كافية لشحن حوالي 5 آلاف هاتف ببطاريات 3000 ميلي امبير في الساعة بالكامل. كما تشتمل أداة الشحن أيضاً على 60 مقبس طاقة لشحن أجهزة محمولة متعددة (وأدوات شحن ذات حجم قياسي) في وقت واحد حسب ما يوضحه.

ولا يقتصر الأمر على الهواتف المحمولة فقط، بل أن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو كيفية توصيل أداة الشحن بالأجهزة المنزلية أثناء التواجد في الهواء الطلق. ويمكن مشاهدة غنج يستخدمها لمشاهدة شاشة تلفزيون كبيرة، وتشغيل غسالة أثناء الصيد بجوار أحد الأنهر، حتى بدا أنه قادر على طهي صيده من الأسماك في قدر كهربائي بعد ذلك.

وسبق أن ابتكر الشاب أيضاً أشياء أخرى بما في ذلك أداة لفصل الحبوب عن عرنوس الذرة كما يظهر على قناته.