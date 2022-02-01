تطورات جديدة حول الفاجعة.. كيف دفع جيران المصرية هايدي إلى الانتحار؟

المصدر: البيان

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية بمصر تطورات جديدة في واقعة "هايدي فتاة الشرقية" والتي انتحرت بعد أن وقعت فريسة ابتزاز جيرانها.

التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حلمي عطالله المحامي العام لشمال الشرقية، أكدت أن المتهمين في القضية هم: سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، وابنتها التي لا يتجاوز عمرها 15 عاما، وهما من جيران المجني عليها، الذين تعاونا مع شابين وسيدة أخرى، في تزييف صور خادشة للمجني عليها بغرض نشرها على مواقع التواصل، فيما تمكنت الشرطة من القبض عليهم جميعًا.

قالت "نرمين. ش" شقيقة المجني عليها إن أسرتها تعرضت للابتزاز من جارتها وتدعي "الغندورة - 50 عامًا" وابنتها طوال شهور مضت، وإنها في الأيام الأخيرة تمكنت الجارة من نقل صور للمجني عليها إلى شابين، أشرفا على تزييف صورها وأرسلاها عن طريق سيدة أخرى كانت وسيط بين المتهمين.

وأضافت أكدت الشقيقة الكبرى للمجني عليها أن المتهمة طلبت من الأسرة عدم إرسال هايدي إلى المدرسة والامتحانات مقابل عدم نشر الصور، وعندما ذهبت لأداء الامتحانات بالمرحلة الثانوية، أخبرتهم المتهمة أن الأمر انتهى وجرى نشر الصور بكل المواقع الإباحية.

وكشفت أسرة المجني عليها أن "هايدي" أجرت مكالمة هاتفية مع أحد الشباب المتهمين، طالبته بعدم نشر الصور، وهددت بالتخلص من حياتها، ولكن الأخير لم يستجب لطالبها، وظل يبتزها.

وأضافت الشقيقة الكبرى أنهم كانوا يسمعون ضحكات المتهمين بعد نشر الصور المزيفة، وأن المتهمة الرئيسية هددت أيضًا بتزييف صور جديدة لشقيقة المجني عليها الكبرى، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وفي أقوالها، قالت والدة "هايدي" إن ابنتها ذهبت إلى الامتحان وبعد عودتها استقبلت مكالمة هاتفية من أحد الأقارب بدولة الأردن يبلغهم بانتشار الصور بشكل واسع على السوشيال ميديا. مضيفةً أن ابنتها بعد علمها بهذا الأمر غافلتهم واشترت حبوب غلال سامة وتناولتها منتحرة.

وقد تمكنت الشرطة من القبض على "عزة. ح. ا - ١٥سنة - طالبة"، ووالدتها "الغندورة - ٥٠ سنة"، و"إسلام. ش"، و"محمد. ع"؛ المتهمين بتزيف صور الضحية، فيما قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.