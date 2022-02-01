تلميذ ابتدائي يمزق وجه زميله بسلاح أبيض

المصدر: البيان

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مزق طالب وجه زميله بآلة حادة في مدرسة ابتدائية بمصر، مما استوجب تدخل جراحي للطالب المعتدى عليه بـ 100 غرزة داخلية وخارجية.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن الشرطة تلقت بلاغا من مستشفى أبي قير العام، بمحافظة الأسكندرية، يفيد بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي مصاب بجروح بليغة بالوجه والرقبة والصدر واليد اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وبعد التحقيق مع الطالب المصاب، قال إن زميله تعدى عليه بـ "كتر" عقب دخولهما امتحان الفصل الدراسي الأول في المدرسة نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما على أولوية الدخول.

وأضاف الطالب أنه فوجئ بزميله يهاجمه بنصل حاد، ويتسبب له في جروح بالوجه والرقبة واليد اليسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات حررت محضر بالواقعة وحولته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، في حين أكد مسؤولون بمديرية التعليم أنها تابعت حالة الطفل، وتواصلت مع أهله لتقديم الدعم اللازم، وأحالت الأمر للشؤون القانونية.

وشهدت مدارس مصر حوادث مماثلة، ففي أكتوبر الماضي، اعتدى طالب على زميله بشفرة حلاقة "موس" في مدرسة أجا بمحافظة الدقهلية بسبب خلاف على المقعد الأول في الفصل خلال أول يوم دراسي.