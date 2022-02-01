حريق منطقة الحسين بمصر..العمارة اشتعلت وشقة الإمام الشعراوي لم تتضرر..(فيديو)

المصدر: البيان

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التهم حريق عمارة الأوقاف، المجاورة لمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، والتي تضم شقة الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة، ومأدبة الشيخ الشعراوي، والتى لم تطالهما النيران ، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسينى وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثانى والى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور لإنتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثتين متفحمين أثناء رفع مخلفات حريق الحسين، وتم نقلهم إلى المشرحة لتحديد هويتهم.

وكانت معاينة الحريق بمنطقة الحسين، كشفت أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني، نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأضافت المعاينة، أن الحريق ناتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني، وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الاول والثاني وإلى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

وكان حريق نشب بحي الحسين وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في الطابق الأرضى وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من 3 طوابق أخرى، ويرجح أن يكون ماس كهربائي في كابل كهرباء السبب في الحريق.

وكافح رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم فى إخماد حريق نشب داخل مبنى بمنطقة الحسين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.

وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.