مجوهرات وأزياء وتذكارات مستوحاة من اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تعاونها مع العديد من المصممين والفنانين ورواد الأعمال في الإمارات لإطلاق مجموعة فريدة من المنتجات التي تحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحت مظلة عام الخمسين، تعاون أكثر من عشرة مصممين وفنانين ورواد أعمال محليين لإطلاق منتجات ومقتنيات جديدة وفريدة من نوعها مستوحاة من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخمسين عاماً الماضية. وباستلهام الهوية البصرية لعام الخمسين وعناصرها الجرافيكية، ابتكر المصممون أزياء وإكسسوارات ومجوهرات وتذكارات وقطعاً فنية تتماشى مع هذه المناسبة الخاصة.

وشهد التعاون إنتاج خطوط مقتنيات مختلفة مستوحاة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة واحتفالات اليوبيل الذهبي. وتعرض جميع المنتجات على الموقع الإلكتروني الخاص بعام الخمسين حيث يمكن شراؤها مباشرة من المصممين والفنانين المشاركين.

وتم تقدم بعض المنتجات خلال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أقيمت في مدينة حتا، من خلال متجر مؤقت مخصص لزوار الاحتفال. وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض المجموعة في العديد من المتاجر المتنقلة خلال الفعاليات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت قائمة المشاركين في إبداع وتصميم هذه المنتجات كل من:

-مجوهرات: علامة تجارية راقية للمجوهرات تسعى إلى التميز في الجودة والتصميم والمواد وتحتفي بتاريخ دولة الإمارات

-شمسة العبار: مجموعة تصميم تجريبية تستند إلى خطوط الطباعة العربية لخلق جماليات بصرية مختلفة، تكية: علامة تجارية تطرح مفهوماً جديداً عن تصميم الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

-لهجتنا: علامة تجارية لملابس عصرية تتناول بشكل رئيسي المواضيع الاجتماعية والثقافية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-سايد نوت: شركة إماراتية تقدم منتجات ذات تصميمٍ مميز يتلاءم مع مختلف مناسبات العام.

-آمونج ذا يونج: تتخطى هذه العلامة التجارية الإماراتية حدود الملابس، فهي أسلوب حياة، طريقة وجود، وتمتزج ضمن نطاق عملي بالحداثة.

-فليك كاميرا: شركة إماراتية متخصصة في إنتاج الكاميرات التقليدية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

-عائشة بن حيدر: مصممة جرافيكية وفنانة إماراتية. تهتم في عملها بتطوير الهويات البصرية والتصاميم المستوحاة من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني.

-ذي اورفيك: علامة إبداعية مميزة للأختين الإماراتيين مريم وآمنة المعلّا.

-لوما: شركة إماراتية لإنتاج مواد تعليمية للأطفال.

