بلغ عددها 169 في 7 سنوات.. ما سرّ ظهور الحفر في عاصمة كوريا الجنوبية؟

المصدر: يونهاب

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قالت حكومة عاصمة كوري الاجنوبية سيئول أمس الاثنين إن إجمالي 169 حفرة أرضية تشكلت في سيئول على مدى السنوات السبع الماضية، وسط الموجة الأخيرة من حالات الهبوط الأرضي وتكوّن الحفر في الطرق والأماكن العامة الأخرى.

وقالت الحكومة إن عدد الحفر الأرضية قفز من 33 حفرة في العام 2015 إلى 57 حفرة في العام 2017، قبل أن ينخفض إلى 23 حفرة في العام 2017. ومنذ ذلك الحين، حدثت 17 حفرة في العام 2018، و13 حفرة في العام 2019، و15 حفرة في العام 2020، و11 حفرة في العام 2021.

وفي هذا العام، تم الإبلاغ عن حفرتين أرضيتين في يوم واحد، حيث تم الإبلاغ عن تشكل هبوط أرضي يبلغ عرضه 3 أمتار وطوله مترين وعمقه مترا واحدا يوم الأحد في حوالي الساعة 12:05 مساء على طريق بالقرب من محطة "جونغنو 5-غا" في وسط سيئول.

وفي الساعة 8:32 مساء في نفس اليوم، تم الإبلاغ عن تكون حفرة أخرى على رصيف بجوار موقع بناء في حي "ماغوك" غرب سيئول.

ويقدر المسؤولون أن حفرة "جونغنو" قد تكون ناجمة عن صدع في الجزء الملحوم من أنابيب إمداد المياه، مضيفين أنه لم تقع إصابات. كما افترضوا أيضًا أن حفرة "ماغوك" التي يبلغ عرضها نصف متر وطولها 1.5 متر وعمقها 3 أمتار قد تكون ناتجة عن أعمال الحفر في موقع البناء.

وقد سقطت امرأة في العشرينات من عمرها في تلك الحفرة وتم نقلها إلى مستشفى قريب، حيث أصيبت بجروح في ذراعيها ورجليها.