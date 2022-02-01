30 مومياء جديدة في مصر

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الآثار في مدينة أسوان المصرية، مدخل مقبرة عائلية قديمة في مبنى محترق، وفق ما نقلت وكالة «نوفستي» الروسية.

وتشير مجلة «لايف ساينس»، إلى أن علماء الآثار عثروا داخل المقبرة على 30 مومياء من مختلف الأعمار بعضها تعود لكبار السن مصابين بالتهاب المفاصل، وبعضها لأطفال بمن فيهم حديثو الولادة.

ومع أن الخبراء لم يحددوا تاريخ هذه المقبرة، إلا أنهم يعتقدون أنها تعود لعائلة كانت تستخدمها لدفن موتاها على مدى قرون.

ووفقاً للبروفيسورة باتريسيا بياسينتيني، عالمة المصريات، رئيسة فريق البحث من جامعة ميلانو الإيطالية، تعود هذه المقبرة على الأرجح إلى الفترتين البطلمية والرومانية - من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد.

وأصبحت هذه المقبرة واحدة من مجموع 300 مقبرة عثر عليها علماء الآثار في منطقة ضريح آغا خان الواقع على على نهر النيل. والمثير في الأمر أن المقبرة تقع داخل مبنى كبير فوق سطح الأرض.