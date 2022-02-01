اللياقة البدنية شرط لتفادي الخرف

المصدر: (إعداد - فاتن صبح)

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كشفت دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة «بي إم جي»، لعلم الأعصاب والجراحة العصبية، أن الإخفاق في الحفاظ على اللياقة البدنية والإصابة بالهزال والوهن يسهم 4 مرات أكثر في تطوير الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

وقام باحثون وفق تقرير لموقع «بست لايف»، بناءً على بيانات لأكثر من 196 ألف بالغ تزيد أعمارهم عن الستين، باحتساب المخاطر الجينية للإصابة بالخرف، واحتساب معدل للهشاشة مبني على عدد من المؤشرات الصحية.

وخلص القيمون على الدراسة إلى ملاحظة «تضاعف سرعة حدوث الخرف بنسبة أربع مرات أكثر لدى الأشخاص من ذوي الهشاشة المرتفعة مقارنة بالآخرين».

وتبين لهم بعد ضبط العوامل الوراثية للخرف بأن خطر الإصابة لدى المصابين بالهشاشة بمعدل مرتين ونصف أكثر من مجموعات التجارب المقارنة.

وأشار الدكتور ديفيد وارد، من جامعة دالهاوسي الكندية، على أننا «نشهد بالدليل مدى أهمية الإقدام على الخطوات النافعة خلال الحياة لتقليص مخاطر الإصابة بالخرف». واعتبر أن البحث يشكل خطوة لفهم مدى تأثير تقليص الهشاشة على تحسين فرص تفادي الإصابة بمعزل عن الاستعداد الوراثي.