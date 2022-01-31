الكويت.. عطلة الأعياد الوطنية والإسراء والمعراج 9 أيام

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس وزراء الكويت، اليوم "الاثنين"، عطلة الأعياد الوطنية لمدة 9 أيام من 27 فبراير إلى 3 مارس المقبل.

وقال المتحدث باسم حكومة الكويت طارق المزرم إن مجلس الوزراء وافق على تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 3 مارس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح أن ذلك بمناسبة عطلة العيد الوطني ويوم التحرير لعام 2022 وعطلة ذكرى الإسراء والمعراج، بحيث تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء " أيام راحة" ويكون يوم الخميس يوم عطلة رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 مارس.