رجال أعمال احتالوا على الحكومة الإيطالية بـ440 مليون يورو

المصدر: البيان

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احتال رجال الأعمال في ايطاليا على الحكومة للحصول على إعفاءات ضريبية بـقيمة 440 مليون يورو خلال جائحة كورونا.

وأعلنت الشرطة الإيطالية عن تفكيك عصابة تم استهداف 35 شخصاً بأوامر اعتقال أو احتجاز منزلي أو إجراءات تقييدية أخرى، وأجرت 80 عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد، من مقاطعة ترينتينو في الشمال إلى صقلية في الجنوب ومناطق أخرى بينهما، بحسب روسيا اليوم.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق بدأ بسبب تقارير عن معاملات مشبوهة تبين أنها صادرة عن شركات غير موجودة أو شركات مفلسة.