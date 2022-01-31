في كاليفورنيا.. منازل مستقبلية مستدامة لمدة 500 عام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

جبال كاليفورنيا كانت الشاهد الأول على المنازل المقببة المصنوعة من الخزفيات الحيوية بتوقيع شركة أمريكية ناشئة أخذت على عاتقها إنشاء منازل بتكلفة ميسرة صديقة للأرض تدوم حتى 500 عام.

وسلط تقرير لموقع "ديزاين بوم" الضوء على المشروع الذي لم تظهر صوره بعد علماً أن الشركة المصنعة نشرت المشاهد الأولى لما ستكون عليه المساكن.

وتدمج قبب شركة "جيوشيب" بين الهندسة الجيوديسية وكيمياء الكريستال ويتم بناؤها من صفائح ودعامات ومحاور كلها من الخزفيات ويتم لحم الأجزاء خفيفة الوزن على موقع البناء مباشرةً بواسطة الطين الخزفي.

وتأتي المنازل المقببة بتكلفة متدنية لا تتطلب صيانة باهظة وسريعة التركيب. وتشير الشركة المصنعة إلى أن المنشآت تتمتع بخاصية صفر كربون وغير سامة بنسبة 100 بالمئة كما أنها مقاومة للعفن والحرائق والفيضانات والزلازل والأعاصير. كما أنها تبرز بحجمين مختلفين ويمكن استخدامها لمختلف الغايات.

ومن المقرر أن توظف الجولة الأولى من التمويل لإنتاج النماذج الأولية من البناء إضافةً لإناء معمل قادر على تصنيع الآلاف من تلك المنازل سنوياً.

ويشير مورغن بيرشاك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيوشيب"، بالقول: "لقد أردنا أنا وأخي البدء في تشييد منزل للعائلة وقد فعلنا ذلك بميزانية ضئيلة وبمواد مستصلحة وقطع أخشاب مستخرجة من الأرض. ثم بدأنا نتساءل لماذا مع كل هذه التكنولوجيا لا نزال نبني بالأخشاب والمسامير؟ وكيف تقوم الطبيعة ببناء مساكن محمية؟ وهكذا انطلقنا في هندسة نوع مختلف من المنازل".

ويؤكد مورغان أنهم بصدد بناء المسكن الأمريكي التالي العظيم وأنهم بحاجة لأكثر من التقنيات الجديدة لحماية الكوكب كما لمقاييس جديدة لمجتمع يعيش بتناغم مع العالم الطبيعي.