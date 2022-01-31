بعد انتحار فتاة بها في مصر.. ماذا تعرف عن «حبة الغلة»؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الفحص المبدئي أن سبب وفاة الفتاة المصرية هيدي شحتة تناولها حبة فوسفيد الألمنيوم المحظور تداولها، والمعروفة شعبياً في مصر باسم «حبة الغلة»، وذلك بعد انتشار صور فاضحة لها على «فيسبوك».

وكشف الدكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهني والبيئي ومؤسس المركز القومي للسموم في مصر، عن خطورة أقراص حبة الغلة التي تستخدم كمبيد حشري بهدف حفظ الغلال المختلفة من التسوس.

وقال عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، مساء أمس، إن حبة الغلة لها تأثير قوي في البشر قد يصل إلى الوفاة إذا ما تم تناولها بدون قصد أو بقصد الانتحار، مشيراً إلى أنها عبارة عن قنبلة غازية تنفجر في المعدة وتؤدي إلى الوفاة خلال نصف ساعة.

وأضاف مؤسس المركز القومي للسموم أن سعر الحبة السامة في المتناول، إذ كان يصل سعرها إلى نصف جنيه، وعندما اشتهرت إعلامياً أصبح ثمنها جنيهاً واحداً، مشدداً على ضرورة إبعاد تلك المواد عن متناول الأطفال لتجنب خطورتها.

وعن الاسعافات الأولية للشخص الذي تناولها، قال الدكتور محمود عمرو: «يجب إعطاؤه زيتاً لوقف غاز الفوسفين في معدته، وعدم إضاعة الوقت بمحاولة إسعاف الشخص الذي تناولها، فيجب نقله في أسرع وقت إلى أقرب مستشفى».