فنان يرسم فنوناً رقمية بريشة "بيانو"

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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بينما يؤدي معزوفات على البيانو يقدم الموهوب غلاسيس أو كما يعرف بـ جيل أساياس رسومات مبدعة على الواجهة الرقمية للآلات الموسيقية "ميدي".

وأشار في حديث لموقع "لافينغ سكويد" إلى أنه كان "في الواقع سيقدم بعض الفيديوهات الموسيقية القائمة على ألعاب الفيديو إلا أنها لاقت شهرةً على "تيك توك" و"انستغرام" وتعليقات إيجابية بحيث أني واصلت تقديمها لأنتج نحو 9 أو 10 فيديوهات حتى الآن".

تضمنت إبداعات الشاب رسومات موسيقية لكل من "ذا ليجيند أوف زيلدا" أو أسطورة زيلدا، ولعبة "باك مان" وشعار شركة "أبل" إضافةً إلى تصوير بطة وآلة غيتار كهربائي وحتى "السنثسايزر" أو جهاز المزج وهو آلة موسيقية إلكترونية، وسواها الكثير.

وأشار أساياس إلى أنه يستعين ببرمجية "كيوبايز" لوصل واحد من لوحات المفاتيح الموسيقية المتعددة لكومبيوتر يقوم برسم الصور بينما يعزف مقطوعة ذات صلة. وأقر الموسيقي الموهوب بأنه انطلق بدايةً في مجال ألعاب الفيديو على الإنترنت، إلا أنه أصبح مهتماً بالقيام بأكثر من ذلك.

كما يضم تطبيق انستغرام العديد من الفيديوهات التي يشرح من خلالها غلاسيس قيامه بالعزف مع ظهور رسومات أمه على الشاشة ويخاطب جمهوراً من المعجبين بعمله. كما أنه يتلقى العديد من التعليقات المشجعة والردود الإيجابية التي تشيد بإبداعاته.

وما إن يمرر غلاسيس أصابعه فوق لوحة المفاتيح البيضاء والسوداء أمامه حتى تظهر رسومات على شاشة قريبة كأنها تحاكي الأصابع العازفة وتتجاوب بها برسومات تترجم المقطوعا