ما علاقة اللياقة البدنية بالخرف؟

المصدر: فاتن صبح

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كشفت دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة "بي إم جي" لعلم الأعصاب والطب النفسي والجراحة العصبية بأن الإخفاق في الحفاظ على اللياقة البدنية والإصابة بالهزال والوهن يساهم 4 مرات أكثر في تطوير الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

ووفق تقرير لموقع "بست لايف"، احتسب باحثون المخاطر الجينية للإصابة بالخرف، معدل الهشاشة المبني على عدد من المؤشرات الصحية، بناءً على بيانات لأكثر من 196 ألف بالغ ممن تزيد أعمارهم عن الستين ويعيشون في المملكة المتحدة.

ولاحظ الباحثون "تضاعف سرعة حدوث الخرف بنسبة أربع مرات أكثر لدى الأشخاص من ذوي الهشاشة المرتفعة مقارنة بالآخرين." وتبين لهم بعد ضبط عدد من العوامل الوراثية للخرف بأن خطر الإصابة لدى المصابين بالهشاشة بمعدل مرتين ونصف أكثر من مجموعات التجارب المقارنة.

وأشار الدكتور ديفيد وارد من جامعة دالهاوسي الكندية على أننا "نشهد بالدليل الموثق مدى أهمية الإقدام على الخطوات النافعة خلال الحياة لتقليص مخاطر الإصابة بالخرف." واعتبر أن البحث يشكل خطوة إلى الأمام لفهم مدى تأثير تقليص الهشاشة على تحسين فرص تفادي الإصابة بمعزل عن الاستعداد الوراثي. وأضافت جانيس رانسون من كلية الطب بجامعة إكستر بإنكلترا إلى أن التعامل مع مسألة الهشاشة استراتيجية فعالة للحفاظ على صحة الدماغ ومساعدة الأشخاص على البقاء مستقلين لفترة أطول من حياتهم.