مصر.. والد مينا يكشف تفاصيل اختفائه والعثور على جثته في مصرف صحي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاشت إحدى الأسر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة بمصر مأساة شديدة ، بعد أن عثرت على جثة ابنهم مينا عبدالسيد، 24 سنة، مُلقاة في مجرى صرف صحي بمدينة السادس من أكتوبر مع إصابته بكدمات وتورم في الوجه والعينين، بالإضافة إلى سواد في منطقة الوجه لم يتضح سببه بعد ومعرفة إذ كان بسبب حروقٍ أم نتيجة تأثير مياه الصرف الصحي.

«عاوز اعرف ابني مات إزاي، مقتول ولا وقع غصب عنه؟!».. قالها عبدالسيد عطية، والدموع تسبق كلامه، وهو يسترجع تفاصيل العثور على جثة ابنة «مينا»، 24 عامًا، الحاصل على بكالوريس زراعة، داخل بئر مياه بمنطقة حدائق أكتوبر، بعد 7 أيام من اختفائه.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن عطية قوله إن ابنه اختفى منذ الاثنين الماضي، وحُرر محضر بالواقعة بعد اتصال الابن عليهم يخبرهم بأنه في طريق عودته من محل عمله بأحد محال الوجبات الجاهزة السريعة، لكنه اختفى وعثر على جثته داخل البئر وعليها آثار تشبه الحروق.

والد «مينا»، حكى في تصريحاته، أن الشرطة عثرت على الجثمان داخل البئر في حالة شبة تحلل، وكان رفقة الجثة الهاتف المحمول الخاص بالضحية.

وبكى الأب، وهو يذكر أن المباحث «اتصلوا بينا من تليفون مينا، وافتكرناه عايش وحمدنا ربنا، ولما روحنا القسم لقيناه جثة»، مرددًا: «ابني ملاك كان خادم بالكنيسة، جنازته كانت حفل زفاف له».

وكانت الشرطة عثرت على جثة مينا، وهو يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.

مناظرة الجثمان، لم تستدل على وجود آثار طعنات، وتفحص أجهزة الأمن علاقات الشاب ومراجعة كاميرات المراقبة لآخر ظهور له فضلًا عن سجل مكالماته.