والد فتاة الشرقية المنتحرة يكشف تفاصيل صادمة حول ابتزاز ابنته

المصدر: البيان

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كشف والد هايدي فتاة الشرقية في مصر والتي انتحرت باستخدام حبة الغلال بعد نشر صور مفبركة لها في وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل انتحار ابنته.

وقال والد الفتاة خلال برنامج «آخر النهار»: «الموضوع بدأ في العيد الصغير، بنتي كانت خرجت واتفسحت وأتصورت مع أصحابها وفي حد خد الصور وعملها بالفوتوشوب وابتزوا البنت».

وأضاف: «اللي عملوا كدة جيرانا، وإحنا كنا معاهم زي السمن على العسل، وبعدين حصل خلاف وجات جارتنا وقالت مش هخلي أي عريس يدخل لبناتك. الموضوع كان غيرة من سلوك بناتي»

وتابع: «هايدي من كتر الابتزاز وشافت صور مترضيش ربنا وخافت مننا، قامت واخدة حباية الغلة وانتحرت وكان في تسجيل بصوت البنت قابلتها في الشارع قالتلها أنا لو منك أشرب سم وأموت، بنتي يوم ما أتوفت كانت طالعة من الامتحان».

واختتم: «هايدي بقت تعيط بين نفسها وأنا كنت مسافر برة وخافت أما أنزل أجازة أشوف الصور دي فخافت مني ومن أخوالها واتقدمت ببلاغ للنيابة وجبت بنتي من مستشفى الجامعة في الزقازيق ودفناها».

وبعد واقعة «بسنت»، الفتاة التي تخلّصت من حياتها بسبب نشر صور خادشة لها، تخلصت فتاة من حياتها بالشرقية، منتحرة داخل منزلها بدائرة مركز أولاد صقر، بتناولها القرص السام لحفظ الغلة، بعد إصابتها بحالة نفسية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هـ. ش» 15 عامًا، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما يستخدم في حفظ حبوب الغلة.

أفادت التحريات الأولية بأن الفتاة أقدمت على التخلص من حياتها نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.