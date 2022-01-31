مطعم سوري بليبيا يحضر سيخ شاورما بوزن 600 كيلوجرام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استطاع أحد المطاعم السورية في مدينة بنغازي الليبية تحضير سيخ شاورما بوزن 600 كيلوجرام، وذلك ضمن حملة ترويجية للمطعم الذي تأسس في المدينة عام 2004، وقيل إنه الأكبر في تاريخ المدينة، وتم بيع الشطائر للزبائن والزوار بأسعار رمزية.

وقال حاتم قرقوم، صاحب مطعم الدمشقي للمأكولات الشامية: «في الحقيقة هي فكرة لكوننا نصنع سيخ شاورما بهذا الحجم الذي يتعدى النصف طن... كنت شغوفا لإظهار مدى إمكانياتنا في هذه الحرفة، وكانت الفكرة واردة من فترة طويلة بحكم أننا في العادة ندير عروضا بهذا الشكل». وفقاً لما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن " وكالة رويترز".

وأوضح قرقوم أن ما قاموا به مجرد بداية لما سيأتي بعد ذلك قائلا: «بصراحة هي عملية العرض الكبير التي قمنا بها هي أساسا للتحدي وإظهار إمكانياتنا كمطعم الدمشقي وإظهار المستوى الذي نقدر نحن نشتغل عليه، ويعتبر المستوى الآن كبداية لما سنظهره للجمهور في الفترة القادمة، هذا عبارة عن بروفة فقط لما سنقدمه في القادم، والتحدي الكبير قادم إن شاء الله».

وكان قد اصطف عشرات الزبائن في طوابير أمام المطعم، وشوهد أطفال يلعبون أمام المطعم بينما يهرع العاملون فيه لتحضير الشطائر لتلبية الطلب الكبير عليها. ومن بين زبائن المطعم، طارق بادي، الذي قال «بادرة طيبة وما شاء الله اليوم سيخ يعني هو حجم كبير ونتمنى جميع المطاعم يتقدمون بنفس الطريقة التي دارها المطعم الدمشقي بحيث يسمحون بفرصة أكثر للناس لكي يتحصلوا على سندويشات بأسعار تعتبر رمزية». ومن جانبه قال عبد الله العرفي، من زبائن المطعم أيضاً «صراحة البادرة التي قام بها اليوم مطعم الدمشقي، بادرة طيبة، وأصبحت الوجبة بسعر مناسب للجميع».