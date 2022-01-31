بيان عاجل من الأوقاف المصرية بشأن "حريق الحسين"

المصدر: البيان

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أصدت وزارة الأوقاف المصرية بياناً عاجلاً طمأنت فيه المواطنين بشأن مسجد الحسين بالقاهرة، مؤكدة أن نيران حريق مبنى بالمنطقة لم تمتد إلى المسجد ولم يصب بأي ضرر.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف، منذ قليل: «لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة».

وأضاف البيان: «وجهت (وزير الأوقاف) على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله (عز وجل) السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء».

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، نجحت في السيطرة على حريق هائل بأحد العقارات بجوار مسجد الحسين بوسط القاهرة، دون وقوع ثمة إصابات.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات بجوار مسجد الحسين، فتم على الفور الدفع بعشر سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق واخماده.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي التهم عددا من الشقق بالعقار، وكذلك واجهات عدد من المحال التجارية الكائنة أسفله، دون وقوع ثمة اصابات.

تم إخطار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق والوقوف على أسبابه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.