تفاصيل جديدة في قضية انتحار المصرية هايدي

المصدر: البيان

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ألقت السلطات المصرية القبض على سيدة وابنتها للاشتباه في دفعهما فتاة للانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني بواسطة تسريب صور لها "أثناء تغيير ملابسها".

وبحسب صحيفة الشروق ،فقد أوقفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية، ربة منزل وابنتها، وذلك على خلفية اتهام أسرة الطفلة الضحية "هايدى" (15 عاما) لهما بإرسال صورها لشابين قاما بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى شعورها بالاكتئاب وانتحارها.

وقال ابن عمتها، سالم محمد، للصحيفة إنها مثل أي بنت عادية كانت تحب التقاط الصور مع صديقاتها، مشيرا إلى أن إحداهن التقطت صور أثناء تغيير ملابسها وسربتها لشباب بالقرية نشروها بدورهم على مواقع التواصل للتشهير بها.

وأضاف: "عقلها رفض أن يستوعب ما حدث فأنهت حياتها خوفا من التشهير".

وكشف ابن خالها، صلاح محمد، عن أن شباب بالقرية ابتزوها بالصور حيث طلبوا منها أشياء غير أخلاقية، لكنها رفضت طلباتهم فنشروا على مواقع التواصل، ما أصابها بحالة من الاكتئاب بعد أن علمت أن أسرتها وأهل القرية سوف يشاهدوا تلك الصور.

وأوضح أنها اشترت حبة الغلال السامة التي أنهت حياتها بعد أداء امتحان دراسي، فأصيبت بالإعياء وتم نقلها إلى مستشفى، لكنها لفظت أنفاسها في الطريق.