العثور على جثتي شقيقين مسمومين في ظروف غامضة في مصر

المصدر: البيان

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لقي شقيقان مصريان مصرعهما في ظروف غامضة في الوقت الذي تكثف فيه أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها، لكشف غموض العثور على جثتي الشقيقين، بمنطقة الشدية ببنها، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لفحص الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً بالعثور على جثتي شقيقين متوفيين داخل منزلهما بمنطقة الشدية بمدينة بنها حيث دلت التحريات الأولية أنهما تناولا مادة سامة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة الشاب الأول 18 عامًا، وشقيقه 22 عامًا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

توصلت التحريات إلى أن شقيقهما الأكبر تعرض للتسمم منذ أسبوع وتم نقله لأحد المستشفيات وتم شفاؤه، واليوم تم العثور على المتوفيين جثتين عقب تسممهما وتم نقلهما للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لكشف غموض الواقعة.