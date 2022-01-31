اندلاع حريق هائل بمحيط مسجد الحسين في القاهرة

المصدر: البيان

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اندلع حريق هائل، مساء أمس الأحد، بالقرب من مسجد الحسين، في الحي الذي يحمل نفس الاسم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال موقع "مصراوي" إن قوات الحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة على الحريق وذلك بعد أن تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب الحريق بجوار مسجد الإمام الحسين.

وفور تلقي البلاغ، تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنشوب الحريق، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.

وأشرف محافظ القاهرة، على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين، وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم 4 و 5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.

فيما قال وزير الأوقاف بيان له: "لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة".

وأضاف: "وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء".