بسبب صور فاضحة.. تشريح جثة طالبة منتحرة في مصر

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة المصرية بتشريح جثة طالبة منتحرة بسبب صور فاضحة لها على موقع «فيسبوك».

وذكر موقع «بوابة الأهرام» الإخباري أن النيابة قررت انتداب أطباء الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة التي أنهت حياتها بتناول مادة سامة.

وأصدرت النيابة قراراً بالتحفظ على الجثة حتى بيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

كان مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية قد استقبل هيدي شحتة (14 عاماً) مصابة بالتسمم، حيث فارقت الحياة عند وصولها إلى المستشفى.

وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الوفاة تناولها حبة فوسفيد الألمنيوم المحظور تداولها، وذلك بعد انتشار صور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».