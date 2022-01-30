لحظة تحطم مقاتلة أمريكية أثناء محاولتها الهبوط على سطح سفينة

المصدر: وكالات

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رصد فيديو اللحظات الأخيرة لمقاتلة شبحية من طراز "F-35C" قبل ثوان من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن بالعربية".

وأكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو اللحظات الأخيرة لإحدى مقاتلاتها الشبح من طراز F-35C أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" أثناء عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا أسبوع.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.

لحظة تحطم مقاتلة أمريكية أثناء محاولتها الهبوط على سطح سفينةhttps://t.co/VlbgqxFzOz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6oKhqghWxw — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 30, 2022

وخرج الطيار بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين سبعة بحارة أصيبوا بجروح بسبب الحادث، وجميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.