أقدم سمكة أحواض في العالم تعشق التين والتدليك

المصدر: فاتن صبح

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تعشق تناول التين طازجاً وتسعد بدغدغة بطنها ويعتقد بأنها أقدم أسماك الأحواض في العالم، إليكم "ميثوسيلاه"، سمكة الرنة الكوينزلاندية من رتبة الأسماك النهرية الرئوية.

ويشير موقع "سي بي سي" إلى أن السمكة ليست قديمة جداً إذ يعتقد العلماء الإحيائيين في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم أنها تعود لحوالي 90 عاماً لا يعرف لها أقران على قيد الحياة. ويبلغ طول السمكة 1.2 متراً وتزن قرابة ال18 كيلوغراماً من الأسماك الرئوية الأسترالية التي أحضرت إلى متحف سان فرانسيسكو من أستراليا عام 1938 مما يجعلها في ال82 من العمر تقريباً.

وتعتبر سمكة قرينة الأسنان أو سمكة الرنة الكوينزلاندية جنساً من الأسماك البدائية ذات الرئة والخياشيم وفصيلةً من الأسماك الإرتقائية بين الأسماك والبرمائيات. ويعتقد المهتمون أن "ميثوسيلاه" سمكة أنثى بالرغم من صعوبة تحديد الجنس دون عملية سحب خطيرة للدم. وتخطط الأكاديمية لإرسال عينة من الزعانف للباحثين في أستراليا في محاولة للتأكد من الجنس وتحديد العمر بشكل واضح.