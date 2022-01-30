السعودية.. السجن والغرامة عقوبة الأب الممتنع عن النفقة

المصدر: البيان

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أكد مختصون قانونيون في السعودية.. أن عقوبة الأب الممتنع عن النفقة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على عام أو غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بكلتا العقوبتين، وفقاً لصحيفة «مكة» السعودية.

ونوهوا إلى أن عدم الإنفاق قد يكون أشد إيلاما للطفل من الضرب، وأكثر تأثيراً، نظرا للتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي يتركها، ومنها اللجوء لطرق وأساليب ملتوية للحصول على الاحتياجات.

وأشاروا إلى أن امتناع الأب عن النفقة أحد صور العنف الموجه للطفل، المشمولة في نظام حماية الطفل من الإيذاء، مما يعرضه للسجن والغرامة كعقوبة نتيجة هذا السلوك.