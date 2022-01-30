الأردن.. فيديو طريف لسيخ شاورما ثلجي!

المصدر: البيان

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أظهر فيديو متداول في الأردن مجموعة من الأشخاص يصنعون قالبا ثلجيا على شكل سيخ شاورما في إحدى مناطق العاصمة عمان خلال المنخفض الجوي الأخير الذي شهدته المملكة.

وشهد الأردن منخفضا جويا خلال الأيام الماضية صاحبه تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات بدءا من 700 متر.

واكتست العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من المدن في الأردن بالثلوج، وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة.

وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات.

وتعمل غرف الطوارئ التي شكلتها الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة على مدار الساعة لاستمرار الأعمال في المرافق الحيوية.

وأغلقت الجهات المختصة عددا من الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج، وأكدت الحكومة توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بكميات كافية.