صور .. فنان تايلاندي يتزوج 8 نساء .. وزوجاته: نحبه بجنون

المصدر: وكالات

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في واقعة تعد الأغرب من نوعها، أصبح فنان تايلاندي حديث البلاد، بعدما أعلن أن لديه 8 زوجات، ويعيشون حياة طبيعية على حد وصفهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، للفنان التايلاندي، وزوجاته، بعدما أصبح حديث وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وتقول الزوجات: “لن نجد أفضل من هذا الرجل، فنحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون”، بينما أضاف الزوج: “كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت، فأنا لا أصرف عليهن”.

وانتشرت مقابلة مع الزوج وزوجاته الـ 8، ووصلت المشاهدات إلى 3.3 مليون بموقع يوتيوب، ولديه آلاف من الإعجابات.