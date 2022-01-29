حل لغز العثور على جثتي أم وابنتها داخل منزلهما

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لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما؛ اختناقا ببخار الماء داخل مسكنهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة في مصر.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية انه تم العثور على جثتين داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم وتبين بالفحص أن الجثتين لأم وابنتها، فارقا الحياة إثر إصابتها بإسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد كثيف للأبخرة.

وجرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة.

في سياق متصل، لقي شخص ونجله مصرعهما اختناقا بالغاز داخل منزلهما بمنطقة الطالبية، الأربعاء الماضي.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور مركز شرطة الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتين داخل منزل.

كشفت معاينة العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة حدوث تسرب من سخان الغاز.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.