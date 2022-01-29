عرض سيارة مرسيدس نادرة للبيع بـسعر خيالي.. فيديو

المصدر: البيان

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عرضت سيارة مرسيدس نادرة للبيع في ولاية أريزونا الأمريكية بسعر خيالي.

ونشرت وكالة "رابتلي" الروسية فيديو لسيارة مرسيدس بنز 300SL Gullwing Alloy موديل 1955، عرضت في مزاد "آر ام سوذبيس" في سكوتسديل بأريزونا الأمريكية بسعر ما بين 7 و9 ملايين دولار مؤخرا.

والمعروف أن سيارة مرسيدس الرياضية كانت محبوبة للعديد من المشاهير، مثل صوفيا لورين وزسا زسا غابور وجلين فورد والموسيقيين سكيتش هندرسون ودون ريكاردو.

كما تعد سيارة مرسيدس بنز 300SL Gullwing Alloy موديل أيقونة السيارات في الخمسينيات، و جزءًا من ثقافة السيارات في الولايات المتحدة كما هي في ألمانيا.

هذه السيارة المعدنية النادرة ذات المقعدين كانت السيارة الخارقة في عصرها.