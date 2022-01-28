"ويلو".. الوافد الجديد على البيت الأبيض

المصدر: البيان

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أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن انضمام فرد جديد إلى الأسرة الحاكمة في البيت الأبيض.

مايكل لا روسا المتحدث باسم السيدة الأولى، قال إنه تم إطلاق اسم ويلو على القطة نسبة إلى مدينة جيل بايدن، ويلو بولاية بنسلفانيا.

وأضاف مايكل لا روسا أن "السيدة بايدن كانت قد أعلنت في أبريل أن الأسرة تستعد لاستقبال قطة".

و تابع لا روسا: القطة ذات العينين الرماديتين والشعر القصير تعيش الآن في البيت الأبيض ومعها "لعبها المفضلة و"تساليها" المحببة ومساحة كبيرة تتشممها وتتجول فيها".