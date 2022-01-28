توقيف أمريكي في روسيا بتهمة الاتجار بالأسلحة

المصدر: أ ف ب

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أُوقف مواطن أمريكي في موسكو بتهمة الاتجار بالأسلحة، بحسب ما أعلن اليوم عضو في اللجنة الرسمية لمراقبة السجون في العاصمة الروسية لوكالة ريا نوفوستي.

وأوقف الأمريكي أندريه خاتشاتوريان في منطقة الترانزيت في مطار شيريميتييفو في موسكو في 26 ديسمبر بينما كان مسافراً من الولايات المتحدة إلى أرمينيا.

ووجدت الشرطة الروسية بحوزته مسدساً من طراز غلوك-17 ورصاصاً، بحسب ما أفاد قسطنطين كيم.

وأكد كيم أن خاتشاتوريان اتُهم عقب ذلك بالاتجار بالأسلحة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون حتى السجن سبع سنوات.

وقال كيم إن أندريه خاتشاتوريان يؤكد أنه غير مذنب، وإنه كان يعمل سابقاً في مؤسسة أمن خاصة ولديه تفويض من الولايات المتحدة لحمل هذا السلاح.

وأوضح أن هذا الأمريكي من أصول أرمنية لا يتكلم سوى الإنجليزية والأرمنية، ويصعب عليه التحدث مع العاملين في مركز الاحتجاز حيث يُسجن إلى جانب آخرين.

وأشار كيم إلى أن خاتشاتوريان يعاني أمراضاً مزمنة ووضعه الصحي يستدعي الاهتمام.

وأضاف أن لجنة مراقبة السجون أوصت بنقله إلى مستشفى تابع للسجن.