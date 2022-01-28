بعد أن قضى 70 عاماً في أروقة المسجد الحرام.. رحيل الشيخ أبو زكريا المكي

المصدر: البيان

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توفي اليوم الشيخ أبو زكريا يحيى المكي بعد أن قضى 70 عاماً من سنوات عمره في أروقة المسجد الحرام، معلماً وواعظاً، وكان له أثر بارز في تخريج العديد من طلبة العلم.

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واجب العزاء في وفاة المدرس بالمسجد الحرام أبو زكريا يحيى المكي.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه لم يمنع المرض الشيخ أبو زكريا رحمه الله من مواصلة دروسه خلال الجائحة العالمية، مستمداً ذلك من مسيرة العطاء التي شرفه الله عز وجل بها خلال 70 عاماً مضت.

وأضافت: كانت دروسه تغطي أيام الأسبوع السبعة في جنبات المسجد الحرام ولم يتوقف فيها إلا لعوارض مرضية، ثم يعود لبذل العلم والمعرفة في مناهلها التي يفد إليها المسلمون من أنحاء العالم.

يشار إلى، أنه ولد في مكة المكرمة و تلقى العلم على أيدي علماء المسجد الحرام، ودار الحديث حيث درس وتخرج فيها.

وعمل مدرسا في دار الحديث الخيرية من عام 1377 هجرية إلى عام 1390 هجرية واستدعاه الشيخ عبدالله بن حميد للتدريس في معهد الحرم المكي الشريف، فانتقل إلى المعهد وعمل مدرسا فيه.