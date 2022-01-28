وفاة معمرة مصرية تبرعت بكل ما تملك لصندوق «تحيا مصر» وكرمها السيسي

المصدر: البيان

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توفت فجر اليوم الجمعة، الحاجة المصرية فهيمة على السيد، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، والبالغة من العمر 105 عاما، والتي سبق وأن تبرعت بكل ما تملك وهو مبلغ 30 ألف مساهمة منها لدعم صندوق تحيا مصر، والتقى بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تلبية لطلبها وصافحها خلال الاحتفالية بيوم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2019.

وسبق أن أكدت الحاجة فهيمة وبرغم ظروف مرضها، أنها كانت تحرص على التوجه إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتها، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وأنه لابد من الوقوف خلف القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ودعت لمصر قيادة وشعبا أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة، بمركز كفر صقر.