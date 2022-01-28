ياباني يجرح اثنين من مسعفيه بعد فقدان عائلته ويحتجز طبيباً

المصدر: البيان

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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشرطة ألقت القبض على أحد سكان مدينة فوجيمينو في محافظة سايتاما المجاورة لطوكيو عقب إصابته مسعفين بجروح واحتجازه طبيبا لساعات طويلة.

وذكرت قناة "NHK TV" المحلية، نقلا عن الشرطة قولها، إن "الرجل الذي أخذ الطبيب رهينة فقد عائلته مؤخرا، حيث قدم عدد من الأطباء والمسعفين إلى منزله مساء أمس الخميس لمواساته، وقت وقوع الحادث".

وأضافت: "أصيب شخصان على الأقل، إذ أصيب طبيب عام بعيار ناري وتم نقله إلى المستشفى، كما قام الرجل برش ممرضة في وجهها برذاذ الفلفل، مما استدعى نقلها لتلقي المساعدة الطبية".

ولم ترد أنباء عن سبب الخلاف بين الرجل والطاقم الطبي في الوقت الحالي.

وتواصل الشرطة حاليا التفاوض هاتفيا مع الرجل المسلح، لكنه لا يتجاوب مع ضباط إنفاذ القانون لإعطائهم فرصة للتواصل مع الرهينة، مشيرة إلى أن الطبيب يدعى "سليم".

ولم ترد تقارير عن أي مطالب قدمها الرجل، بحسب "روسيا اليوم".