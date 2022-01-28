ماسك: الروبوتات ستحيل السائقين إلى التقاعد قريباً

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

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في ما يشبه التحدي، توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» أن تحل الروبوتات محل السائقين من البشر، خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.

ونقلت «رويترز» عن ماسك تأكيده أن أهم منتجات «تسلا» هذا العام، والعام المقبل لن تكون السيارات، لكن البرمجيات التي تقودها بشكل مستقل.

وقال ماسك: «سأصاب بالصدمة إذا لم نحقق القيادة الذاتية الكاملة بشكل أكثر أماناً من البشر هذا العام»، متوقعاً أن تصبح القيادة الذاتية الكاملة «أهم مصدر ربح لشركة تسلا».

وأضاف: «إنها جيدة من الناحية المالية»، مشيراً إلى أن الروبوتات الآلية ستعزز فائدة السيارة بمقدار خمسة أضعاف، حيث يمكن للمالكين إرسال سياراتهم إلى العمل عند عدم الحاجة إليها. وأوضح ماسك أيضاً أن المهندسين يعملون على إطلاق روبوت بشري، العام المقبل، يُدعى «أوبتيموس»، يمكن أن يعالج النقص العالمي في العمالة، وعلى المدى القصير قد يكون قادراً على حمل الأشياء في جميع أنحاء المصنع.