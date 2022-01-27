روسيا توقف مدرساً أمريكياً متهماً بتهريب المخدرات

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، اعتقال مدرّس أمريكي بعد أن ضبطت بحوزته كمية كبيرة من الماريغوانا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان، إن مارك فوغيل اعتقل خلال عبوره نقطة جمارك بعدما كشفت الكلاب البوليسبية المدرّبة وجود كمية من الماريغوانا وزيت الحشيش في أمتعته «أخفيت بعناية».

وأضاف البيان أنّ الماريغوانا كانت مخبّأة في علب العدسات اللاصقة، بينما تم العثور على زيت الحشيش في عبوّات سجائر إلكترونية.

وأشارت الداخلية الروسية إلى أنّ فوغل، الذي اعتقل سابقاً في أغسطس، تمتّع بالحصانة الدبلوماسية قبل مايو من العام الماضي، وحين إلقاء القبض عليه كان يعمل مدرّساً في المدرسة الأنغلو-أمريكية في موسكو.

وأضافت أنه كان بإمكان فوغل استخدام حصانته الدبلوماسية لتهريب المخدرات إلى روسيا وتوزيعها على الطلاب في المدرسة في موسكو حيث كان يدرّس.

وقال البيان إن فوغل اتّهم «بتهريب وحيازة مخدرات على نطاق واسع»، كما أمرت محكمة خارج موسكو بإلقاء القبض عليه لمنعه من الفرار خارج البلاد.

من جهتها، قالت السفارة الأمريكية، في بيان: «نأخذ على محمل الجدّ مسؤوليتنا في مساعدة المواطنين الأمريكيين في الخارج، ونعمل على مراقبة الوضع»، دون إعطاء تفاصيل لاعتبارات الخصوصية.

ولم تعلّق المدرسة الأنغلو-أمريكية في موسكو بشكل فوري على القضية.