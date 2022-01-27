الأمن المصري يمنع تكرار قضية ضحية الصور المفبركة

المصدر: البيان

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شابين متهمين بفبركة فيديو مخل لسيدة متزوجة، في محافظة كفر الشيخ، لابتزازها والحصول منها على مبلغ مالي نظير عدم نشر المقطع، في تكرار لواقعة بسنت خالد ذات السبعة عشر ربيعاً والتي راحت ضحية شباب قريتها الذين فبركوا صورا مخلة لها ما دفعها للتخلص من حياتها في واقعة هزت الرأي العام في مصر.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية في مركز البرلس بلاغاً من زوج شاب ويقيم بمركز بلطيم، يتهم فيه شابا بفبركة فيديو مخل لزوجته على غير الحقيقة، مقابل ابتزازه، وطلب منه الحصول على مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه، نظير عدم نشر مقطع الفيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

بتكثيف التحريات تبين صحة ما جاء بأقوال الزوج، من خلال رسالة هكر أرسلها المشكو في حقه لزوجة صاحب البلاغ يستطيع من خلالها الحصول على محتويات الهاتف.

ووضع رجال مباحث مركز شرطة البرلس خطة للقبض على المتهم، باستدراج زوج الضحية للمتهم من خلال تواصله معه، ليخبره بموافقته على دفع المبلغ المطلوب، واتفقا على تحديد موعد المقابلة على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس.

وعقب وصول زوج السيدة إلى المكان المحدد للمقابلة بينهما، فوجئ بصديق المتهم الأول، أخبره بحضوره لاستلامه المبلغ بدلًا من صديقه، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه.

وأرشد عن المشكو في حقه الأول، وتحرر محضر إداري مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة.