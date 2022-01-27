مشاهد مؤلمة.. شرطي ينقذ طفلة من الاختناق.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ليس من لحظات أشد على الإنسان من تلك التي يتعرض فيها أحد أبنائه للخطر، فلا يدري ما الذي يفعله ومن الذي يلجأ إليه في سباقه مع الزمن لإنقاذ فلذة كبده، تلك المشاهد تتجسد في فيديو تداولته منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي يتسلم طفلة من والدها وهو يرجوه أن ينقذها من الاختناق بعد ابتلاعها شيئاً سد مجاري الهواء لديها، ويظهر الوالد في المشهد في حالة من التوتر والهيستريا، بينما راح الشرطي يهرول حاملاً الطفلة باحثاً عن طريقة لإنقاذها.

عملية الإنقاذ تم تصويرها بوساطة كاميرا مثبتة على بدلة شرطي من لوس أنجلوس.. ولحسن الحظ تمكن الشرطي من إخراج جسم من فم الطفلة، التي نقلت بعدها إلى المستشفى، حيث عولجت وأدرجت ضمن الحالات المستقرة.

وقال الرقيب بعد الحادثة: "تحدثت إلى الأب، كان ممتناً، احتضنا بعضنا لأنها كانت لحظة ارتياح لكلينا كوالدين".