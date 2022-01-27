بالفيديو .. انزلاق جرافة في العاصمة الأردنية أثناء إزالة الثلوج كاد يتسبب بكارثة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن فيديو يظهر فقدان سائق جرافة السيطرة على مركبته وانجرافها واصطدامها بسيارة وعدد من الأشجار على جانب الطريق وسط صراخ عدد من المواطنين.

وتشهد المملكة منذ عدة أيام تساقط الثلوج بغزارة على عدد من المناطق بينها العاصمة عمان، كما شهدت مناطق متفرقة غزارة في الامطار وتساقط الثلوج بكثافة. وكشفت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أن المنخفض الجوي الذي يجلب الثلوج إلى الأردن، يعد ضمن المنخفضات الطبيعية.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد تلقت 48 بلاغًا، شكلت ملاحظات عادية بتجمعات لمياه الأمطار وانسكاب ثلوج على الطرقات وتراكمات خفيفة للثلوج. وعملت آليات الوزارة على إزالة الثلوج وفتح الطرق أولا بأول في محافظات الجنوب، كما انتشرت الآليات في كافة المحافظات وعددها 98 فريقا ميدانيا.