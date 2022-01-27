الثلوج تغطي العاصمة الأردنية عمَّان

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تساقط الثلوج بغزارة على العاصمة الأردنية عمان اليوم ، كما شهدت مناطق متفرقة غزارة في الامطار وتساقط الثلوج بكثافة.



وكشف مدير إدارة الأرصاد الجوية إن المنخفض الجوي الذي يجلب الثلوج إلى الأردن، ضمن المنخفضات الطبيعية.

وأضاف وفقا لوسائل إعلام أردنية أن الكتلة الهوائية القطبية متمركزة حاليا فوق تركيا، متوقعا أن تتعمق الكتلة فوق سماء الأردن في الأيام المقبلة وتزداد معها الهواء شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح التي ستصل إلى 70 كيلو متر في الساعة.

وأوضح أن تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية تمتد إلى المرتفعات الوسطى ولاحقا إلى المرتفعات الجنوبية.

يشمل تساقط الثلوج مناطق عديدة من المملكة بما فيها أجزاء مُختلفة من العاصمة عمان والمدن الرئيسية، ووفقاً لما أعلنت عنه الأرصاد فلا يُستبعد أن تكون الثلوج رعدية أحيانا، كما وتهطل الأمطار الغزيرة على مناطق دون ذلك الارتفاع، يصاحبها تساقط زخات كثيفة من البَرَد أحياناً.

تتوقع الأرصاد أن يستمر تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر ليل في شمال ووسط مناطق المملكة، والتي ستكون على شكل أمطار وزخات كثيفة من البَرَد فوق المناطق الأقل ارتفاعاً، بينما تتراجع الهطولات عن المناطق الجنوبية.



تتساقط الثلوج على فترات في القسم الأول من يوم الخميس فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر فوق مستوى سطح البحر في مُختلف مناطق شمال ووسط المملكة، تمتد الهطولات لتشمل محافظة الكرك وأجزاء من محافظة الطفيلة في ساعات مبكرة من الصباح، بينما تستقبل مناطق أقل ارتفاعاً الأمطار وزخات البَرَد.

وفقاً لتوقعات الأرصاد، يتحرك المُنخفض الجوي مُبتعداً عن المنطقة وتندفع خلفه رياح قطبية رطبة بعد ظهر الخميس وبقية النهار، لكن يحدث ارتفاع لمستوى تساقط الثلوج ليقتصر على المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى 1000 متر، فستستمر هذه المرتفعات في استقبال الثلوج على فترات، بينما تستقبل المناطق التي يقل ارتفاعها عن ذلك هطولات مطرية أو مخلوطة بالثلوج.

تتوقع الأرصاد أن يستمر تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر يوم الجمعة على فترات تمتد أحياناً لما دون ذلك، بينما تشهد مناطق دون ذلك زخات من الأمطار التي يصاحبها تساقط البَرَد أحياناً.

أعلنت الأرصاد أيضاً عن أن الرياح ستكون غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.