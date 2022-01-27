من هو الشاب العربي الذي تزوج ابنة سلطان بروناي؟

المصدر: البيان

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شغل حفل زفاف ابنة سلطان بروناي، الأميرة فضيلة لوبول، مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية.

وتزوجت ابنة سلطان بروناي، الملياردير حسن البلقية، والبالغة من العمر 36 عامًا، من الشاب العراقي عبدالله نبيل محمود الهاشمي.

وأُعلنت خطوبتهما في بيان صادر عن القصر في 31 ديسمبر الماضي، وبدأت احتفالات الزفاف في 16 يناير الجاري، واستمرت لمدة أسبوع.

والأميرة فضيلة، خريجة جامعة كينغستون، وهي التاسعة من بين أبناء السلطان الاثني عشر، وهي قائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في مجال الرعاية الصحية.

وأقيمت إحدى مراسم الحفل في مسجد عمر علي سيف الدين ببروناي، فيما أقيمت مراسم أخرى في قصر مطلي بالذهب الخالص.

من هو زوج الأميرة؟

ومع الإعلان عن اسم زوج الأميرة فضيلة، حتى بدأ مغردون وناشطون وصحفيون بالبحث عن الشاب العراقي عبدالله نبيل محمود الهاشمي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشاب عبدالله الهاشمي من عائلة موصلية، ومن أشهر الشخصيات في العائلة ياسين وطه الهاشمي رئيسا وزراء العراق ورئيس أركان الجيش العراقي.

ووالد عبدالله هو نبيل الهاشمي، ويعمل أستاذا في جامعة بروناي منذ 19 عاما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشكل كبير مع صور حفل الزفاف التي اجتاحت جميع المنصات.

وتحدث كثيرون عن ملابس الأميرة والألماس والأحجار الكريمة التي زينت بها.