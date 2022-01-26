سيارة "كلاين فيغن" الطائرة تحلق في سماء سلوفاكيا بتصريح رسمي.. فيديو

المصدر: البيان

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أعلنت شركة كلاين فيغن، أنها حصلت على شهادة صلاحية للطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية، لسيارتها الطائرة بما يتماشى مع معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية، أول أمس الاثنين.

وحصلت السيارة الطائرة، والتي تضم أجنحة قابلة للسحب بالكامل ولديها محرك (بي أم دبل يو) بقوة 160 حصانا مع مروحة ثابتة ومظلة باليستية، على الشهادة بعد 70 ساعة من الرحلات التجريبية، 200 إقلاع وهبوط إضافة لتدريبات على المنعطفات الحادة، وفق "يورونيوز".

ويقول أنطون زاجاك، الشريك والمؤسس لشركة كلاين فيغن: " كانت السيارات رمزًا للحرية. أنت تعلم بالتأكيد أنك فقدت هذه الحرية لأنك غالبًا ما تكون عالقًا في ازدحام المرور. هدفنا هو إعادة شعور الحرية لأولئك الذين لديهم رخصة طيار ويمكنهم قيادة السيارات".

ويبلغ مدى النموذج الأولي الحالي للسيارة الطائرة 500 كيلومتر، ويتطلب 28 لترًا من الوقود، فيما تبلغ تكلفتها حوالي 700 ألف دولار.