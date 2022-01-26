دراسة.. عصير الجزر يسهم في السيطرة على ضغط الدم

المصدر: البيان

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خلصت دراسة علمية إلى أن تناول عصير الجزر يسهم في خفض ضغط الدم والسيطرة على ارتفاعه.

وقالت الدراسة إن الاستهلاك المنتظم لعصير الجزر، يخفض ضغط الدم لدى الشخص الذي يعاني من مشاكل في ارتفاعه، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ونشر كاتب المقالة هارييت وايتهيد، قائلاً: "يظهر التحليل أنه يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي".

وتعرض المقالة بيانات لنحو 2195 شخصاً شاركوا في التجربة، التي أفادت بأن استهلاك الجزر يرتبط بانخفاض ضغط الدم.

وبحسب وايتهيد، فإن عصير الجزر يخفف تأثير الملح في الجسم، المتسبب في معظم الأحيان في ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت الدراسة بالتوقف عن التدخين وشرب الكحول، وكذلك تقليل كمية القهوة المستهلكة لحل مشاكل الضغط.