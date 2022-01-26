البيان تنعى الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق

المصدر: البيان

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نعت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول في صحيفة البيان، الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، جراء أزمة قلبية مفاجئة وتتقدم البيان بخالص العزاء لأسرة ومحبي الكاتب الراحل.

والراحل الكبير كان أحد كتاب صحيفة البيان، حيث كان يطل على القراء في مقال أسبوعي كان آخرها اليوم.

كان "كتاب "سنوات الخماسين" آخر ما صدر للراحل الكبير، يتناول فيه الفترة منذ أحداث يناير 2011 يناير وحتى يونيو 2013 ويعد الكتاب جزءاً أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم بعد تخرجه من كلية الإعلام عام 1986 واستمر فيها لمدة 30 عامًا حيث تنقل بين أقسام الصحيفة حتى استقر به المطاف للعمل كمحرر عسكري.

عمل الراحل مندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وعرف عنه الدفاع عن مؤسسات الدولة.