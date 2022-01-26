وفاة الصحفي المصري ياسر رزق متأثراً بأزمة قلبية

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" السابق صباح اليوم الأربعاء إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

والراحل الكبير كان أحد كتاب صحيفة البيان، حيث كان يطل على القراء في مقال أسبوعي كان آخرها اليوم، الأربعاء 26 يناير 2022 .

وكان الراحل يعاني من مشاكل في القلب، وسبق وأن أجرى جراحة "قلب مفتوح" في ألمانيا.

ويعد الكاتب الصحفي ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي وصدر له مؤخرا كتاب "سنوات الخماسين .. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، وأقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة الكتاب الذي تضمن رصداً دقيقاً لأحداث حقبة هي الأصعب في تاريخ مصر.

وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم بعد تخرجه من كلية الإعلام عام 1986 واستمر فيها لمدة 30 عامًا حيث تنقل بين أقسام الصحيفة حتى استقر به المطاف للعمل كمحرر عسكري.

عمل الراحل مندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، وعرف عنه الدفاع عن مؤسسات الدولة.