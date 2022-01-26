الذكاء الاصطناعي يعالج مشكلات السمع

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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يدرس فريق من الباحثين من الجامعة التقنية في الدنمارك إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية من أجل مساعدة الأطباء على اتخاذ القرار الصائب بشأن ما إذا كانت حالات المرضى تتطلب إجراء عملية زراعة لقوقعة الأذن لاستعادة السمع.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال اكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة بولا لوبيز دييز قولها إن «النتائج التي تحققها زراعات قوقعة الأذن للمرضى تبحث عن التشجيع الكبير، وأصبح من الممكن الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال من أجل تسريع عملية التشخيص وبدء رحلة العلاج».

وأوضحت أن «الغرض من الدراسة هو تطوير برنامج حوسبي، بحيث يقوم الأطباء بتغذية صور الأشعة المقطعية داخل البرنامج، فيقوم بالتعرف على نوع التشوه الخلقي داخل الأذن الداخلية ثم تحديد ما إذا كانت هذه الحالة سوف تستعيد السمع في حالة إخضاعها لجراحة زراعة قوقعة الأذن».