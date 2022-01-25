تكتشف فوزها بجائزة 3 ملايين دولار بعد تحققها من الرسائل غير المرغوب فيها ببريدها الالكتروني

المصدر: البيان

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اكتشفت سيدة مقيمة في ولاية ميشيغان الأمريكية بالصدفة أنها ربحت 3 ملايين دولار في سحب اليانصيب أثناء فحص بريدها الالكتروني غير المرغوب فيه.

ذكرت صحيفة الغارديان أول أمس الأحد أن لورا سبيرز (، 55 عاماً)، التي تعيش في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان كانت قد اشترت تذكرة Mega Millions على الانترنت لسحب مقرر في 31 ديسمبر 2021.

ودون أن تدري، فقد سحب الأرقام الخمسة التي فازت في السحب بعد أن تمت مضاعفة الجائزة ثلاث مرات بفضل مكافأة تسمى Megaplier، والتي حولت المبلغ الكبير إلى 3 ملايين دولار، وفق "مونت كارلو".

وقالت سبيرز: "رأيت إعلاناً على فيسبوك يقول إن الجائزة الكبرى أصبحت ضخمة للغاية، لذلك فتحت حساباً على الانترنت واشتريت بطاقة".

وأضافت "بعد بضعة أيام، كنت أبحث عن رسالة بريد إلكتروني من شخص ما دون أن أتمكن من العثور عليها، فتحققت من الرسائل غير المرغوب فيها. وعندها رأيت بريداً إلكترونياً من اليانصيب يقول إنني فزت بجائزة. ما زلت أشعر بصدمة شديدة من حقيقة أنني فزت بثلاثة ملايين دولار".

وتابعت "أضفت بالتأكيد بريد يانصيب ميشيغان الإلكتروني إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال كنت محظوظة بما يكفي لتلقي بريد إلكتروني آخر بجائزة ضخمة أخرى".